「有力馬次走報」（３１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ドバイＷＣデーのアルクオーツスプリントで２着に敗れたルガル（牡６歳）を管理する杉山晴師が３１日、栗東トレセンで「頑張ったんですけどね。残念です」とコメント。僚馬でドバイターフ６着のガイアフォース（牡７歳）とともに現地を４日出発の便で帰国する予定。次