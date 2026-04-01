2026年3月31日、韓国メディア・KBSは韓国国民の約8割が自身の生活に満足しているとの調査結果が明らかになったと報じた。記事によると、韓国の国家データ処が発表した「25年韓国の社会指標」で、「自分の生活に満足している」と答えた人の割合は80．8％で、前年より5．2ポイント上昇した。これは13年の統計開始以来、過去最高の水準となる。年齢別では30代が85．2％で最も高く、40代（85．0％）、19〜29歳（83．7％）と続いた。60