「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉２月の未勝利戦で初勝利を挙げたリアライズルミナス（牝、橋口）はフローラＳ（２６日・東京、芝２０００メートル）へ。３月２８日の阪神で１勝クラスを勝利したメランコリニスタ（牝、吉村）はひと息入れた後に葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。２９日の阪