異例のロングランとなっている評判の映画「国宝」は約3時間（175分）の長尺である。しかし、少しも長いとは感じなかった。エンディングでKingGnuの井口理の透き通った声が流れてきて、もう、そんなに時間がたったのか、と驚いたくらいである。プロ野球もそうだ。同じ3時間でも長いと感じる試合もあれば、逆の場合もある。大事なのはゲームの中身であって、単に短ければいいというものではない。その意味で、「野球は間のスポ