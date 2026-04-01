ＵＡＥダービーを制したワンダーディーン（牡３歳）を管理する高柳大師が３１日、予定通りケンタッキーダービー（５月２日・米チャーチルダウンズ）へ転戦することを改めて明言した。レースについては「逃げた馬が止まると思ったけど、思いのほかつかまらなかった」と冷静に振り返った。ドバイを１日出発の便で米国に移動、そのままレースに挑むプラン。同師はテーオーパスワード（５着）以来、２年ぶり２度目の挑戦となる。