1日の楽天戦のソフトバンク先発は台湾・味全から新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）。雨天となったこの日の試合前練習ではコーチとともにグラウンドに移動しマウンドの傾斜を確認後にブルペンの感触を確かめた。3月26日には広島との2軍戦（由宇）で屋外での登板も終えた。「早めに仕上げてたし、やることはできました」。好感触を持って臨む。