◇パ・リーグソフトバンク4―2楽天（2026年3月31日楽天モバイル）ソフトバンクの周東が決勝の犠飛を放った。1―1の4回1死満塁に前田健のスライダーをレフトに運んだ。3回には先頭打者として中前打で出塁し、すぐさま今季の初盗塁となる二盗に成功。4番・柳田の同点タイムリーにつなげた。「スタートから良かった去年同様にいけたら」と話している背番号23のエンジンがかかってきた。