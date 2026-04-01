ラストランの高松宮記念で６着だったナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川）は、４日に栗東トレセンを退厩する予定。今後は北海道浦河町の谷川牧場で繁殖入りする。長谷川師は「速いペースに前半から流れに乗れなかった。それに不利もあって…」と無念の結果に終わった一戦を振り返った。次は母としての仕事が待っている。「母系の血統背景も素晴らしいし、そこにナムラクレアの能力と筋肉の質が加わる。母を超える馬が出てきて