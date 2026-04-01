「チャーチルダウンズＣ・Ｇ３」（４日、阪神）開業３年目ながら多くの活躍馬が所属する上原佑厩舎。特に３歳馬の成績は目を見張るものがある。注目は皐月賞に出走予定の３頭（グリーンエナジー、ライヒスアドラー、フォルテアンジェロ）に行きがちだが、前走のジュニアＣで４着までが同タイムで並ぶ大激戦を制したリゾートアイランドも忘れてはいけない。美浦Ｗでの２週前追い切りでは美浦Ｗで６Ｆ８２秒４−３６秒８−１１