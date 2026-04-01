フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子で現役最後の舞台を金メダルで飾った坂本花織（２５＝シスメックス）を巡ってロシアで噴出する批判に、ペアで五輪３連覇や世界選手権１０連覇など史上最強の女王として君臨したイリーナ・ロドニナ氏が猛反論を展開した。坂本は今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝。見事に有終の美を飾った。世界から称賛が相次ぐ一方で、２００２年ソ