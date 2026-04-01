「大阪杯・Ｇ１」（５日、阪神）岩田康との新タッグで挑むファウストラーゼンに大駆けの予感が漂う。２歳時にはホープフルＳで３着に好走し、３歳春には弥生賞ディープ記念を制して皐月賞＆ダービーにも出走した実績の持ち主。須貝厩舎に転厩してからの年明けの２戦は不本意な結果に終わったが、秘めたポテンシャルは間違いなく世代トップクラスのものだ。今回は持ち味を最大限に生かせるまくり戦法に出ることが濃厚。強気のレ