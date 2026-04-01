◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）【記者フリートーク】開幕4日前だった3月23日。日本ハムの万波は本拠地エスコンフィールドのチームエリアに、マネジャーを通じて野手全員を集めた。「何かあったのか――」という空気も漂う中、万波は「より、みんなで戦う感が出ればいいかなと思って」と開幕に合わせて特注したダイヤのネックレスを野手全員にプレゼントした。「突然、思いついちゃって」と万