第９８回選抜高校野球大会決勝戦は３１日に甲子園球場で行われ、大阪桐蔭が智弁学園（奈良）との関西対決を７―３で制し、センバツ最多の５度目、春夏通算１０度目の優勝を果たした。主役は１９２センチの２年生左腕・川本晴大だ。６安打３失点、１５奪三振の完投で頂点に導くと、同じく２年生で西武・中村剛也内野手（４２）の息子、中村勇斗もスタメン起用に応えて初の適時打。ともに足のサイズは３０センチ超。投打で存在感を