◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）【記者フリートーク】当たり前かもしれないが、日本ハム・細野は人に迷惑をかけるのを極端に嫌う。今ではチームで上位に入る腕前を持つゴルフでも、初めてプレーした時はかなりのスコアを叩いたという。そこで競技を断念する人も少なくないが、細野の場合は「これ以上、一緒に回ってくれた人に迷惑をかけたくないと思ったんです」と休日に猛練習に励んだという。