春のクラシック戦線に向け、３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。今年のクラシックは牡牝ともに混戦ムード。【牡馬】牡馬は３位にゾロアストロがランクイン。東スポ杯２歳Ｓで２着に敗れたが、レースラップ後半３Ｆが３３秒５と速かった中で自身は３２秒７を記録した。きさらぎ賞も内を通ったとはいえ、抜群の瞬発力を発揮。決め手はトップクラスのものがある。４位リアライズシリウスもランクアップ