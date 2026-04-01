主力２人の同時離脱に事業譲渡と激震が走った「プロレスリング・エボリューション」を率いる諏訪魔（４９）が取材に応じた。自身も社長から専務に役職を変えるなどしたが、一体何が起きているのか…。エボリューションは２８日の新宿大会で旗揚げメンバーであるＣｈｉ ＣｈｉとＺＯＮＥＳが３月３１日付での退団を発表。「株式会社Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」をオンリーアドバンス社に事業譲渡することもアナウンスした。所属４選