巨人５−２中日（セ・リーグ＝３１日）――巨人が逆転勝ちした。六回に松本の適時打などで追いつき、九回に代打丸の３点二塁打で勝ち越した。今季初登板の大勢がセーブを挙げた。中日は開幕４連敗。◇登板直前の九回の攻撃で３点を勝ち越し、迎えた今季初登板。巨人の大勢は、「同点でも投げる予定だったけれど、ライデル（マルティネス）がいない間にクローザーも経験しておきたかったので、ありがたかった」と意気に感じてマ