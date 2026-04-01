ソフトバンクは３１日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に４―２で逆転勝ちを収め、開幕４連勝を飾った。今季初先発となった大関友久投手（２８）が６回１失点で白星発進。昨季「最高勝率」を獲得した左腕が?鬼門?と呼べる春の仙台で粘りの投球を披露し、日本球界では３８２８日ぶりの復帰マウンドとなった相手先発・前田健太投手（３７）との投げ合いを制した。勝機をたぐり寄せたのは２回の投球だった。１点を先制され