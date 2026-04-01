◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）快挙を成し遂げた日本ハムの細野と共にお立ち台に上がった清宮幸は心の底から安堵（あんど）していた。「いや、本当危うく最悪な景色になりそうで…。もう、本当に良かったです。ありがとう」。無安打投球が続いていた9回2死から、代打・山口の一ゴロをまさかのファンブル。内野安打なら後味の悪い快勝となるところ、記録は失策となり「特守します！」と締めくく