「ダービー卿ＣＴ・Ｇ３」（４日、中山）エンペラーズソードはオープン入り後に東京新聞杯１１着、東風Ｓ７着と２連敗。高木師は近況の敗因に「馬場が悪いのがね。中山も掘れていてよくなかった」と分析する。今週末も雨予報となっており、「状態は変わらずにきている。ただ、速いパンパンの良馬場でいいからね」と困った表情。何とか天気が崩れず、少しでもいい馬場状態を祈るしかなさそうだ。