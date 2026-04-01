高円宮妃久子さまは、3月17日、日本外国特派員協会でバードライフインターナショナル名誉総裁として「鳥と気候変動」について記者会見に臨まれました。英語で行われた1時間あまりの会見で、久子さまは加速する気候変動の進行に警鐘を鳴らされました。「地球は私たちにとって唯一の惑星」日本外国特派員協会で皇族の会見が行われるのは、三笠宮さま以来、42年ぶりです。全て英語で行われた会見の冒頭、久子さまは「気候変動は起きて