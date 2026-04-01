女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、玖麗さやか（２５）に苦言を呈した。２６日の横浜アリーナ大会でのＶ１０戦では、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の解散をかけることを条件に玖麗の挑戦を受諾。王座戦まで残り１か月に迫る中、どこか覇気のない玖麗にイラ立ちを見せる王者が、挑戦者としての物足りなさを指摘した。これまで玖麗の挑戦表明を拒否し続けていた上谷だったが、３月１５日の