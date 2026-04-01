?クルマ愛?を胸に世界の舞台へ挑む。陸上男子短距離の柳田大輝（２２）が３１日、４月１日のホンダ陸上競技部加入を前に埼玉・川越市にある母校の東洋大で会見した。１００メートルで日本歴代５位（１０秒００）の自己記録を持つ柳田は、今後も母校を拠点に練習。最大の目標にアジア記録（９秒８３）の更新を掲げた。会見では自身の愛車が同社のシビック「ｅ：ＨＥＶ」であることを明かした上で「コテコテのスポーツカーもなぁと