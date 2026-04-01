ムードメーカーの今後は――。カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを務めた吉田知那美（３４）が３月３１日、自身のインスタグラムを更新し、同日付でチームを退団すると発表。関係者によると、現役は続行するという。北海道銀行の一員として２０１４年ソチ五輪に出場するも、構想外となり、地元の北海道・北見市を拠点とするＬＳに移籍。その後は１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルに貢献した。関係