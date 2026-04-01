フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子はイリア・マリニン（２１＝米国）が驚異的な高得点で３連覇を果たしたが、実は銀メダルの鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）が勝っていた可能性があるとロシアの金メダリストが主張した。マリニンはクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）など高難度ジャンプを次々と決めて世界歴代３位となる合計３２９・４０点で優勝。一方、鍵山はショートプログラム（ＳＰ）