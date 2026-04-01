金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！自分のエレメントや基本性格を知りたい方はこちら全体の運気天秤座で満月を迎える4月2日は、目標と生活のバランスを見直したい星回り。部屋や玄関が散らかっていたら要注意。頑張りすぎて疲