元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気4月前半は、「気の通り道を整えるとき」壬辰（じんすいのたつ）の巡る影響で、運を受け取る準備が進みやすい時期。さらに辰は、気の通り道を司る干支。あらゆる滞りをなくすことで、よい運が流れ込むタイミングです。美人占花の占いでは