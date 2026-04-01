保護猫達に人間用のこたつを買ってあげた結果が微笑ましいと話題です。動画には「ホッコリしました」「癒ししかないですね～！」等のコメントが寄せられ4.3万回以上再生されているようです。 【動画：保護猫7匹のために人間用の『こたつ』を設置した結果…ほっこりが止まらない光景】 猫ちゃんにこたつをプレゼント YouTubeチャンネル「Hana Channel.保護猫ライフ」に投稿されたのは、保護猫7匹に人間用のこたつを買って