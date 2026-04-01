6月末にドリーム・オン・アイスフィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」は3月31日、公式Xを更新。今季限りで現役引退の坂本花織（シスメックス）がゲストスケーターとして出演することを発表すると、ファンから歓喜の声が上がった。「ドリーム・オン・アイス」は6月26〜28日にKOSE新横浜スケートセンターで行われる。同ショーの公式Xは27、28日に坂本が出演すると発表した。坂本は今季限りで現役を引退。