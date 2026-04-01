会社への不満が溜まりに溜まると、従業員の心は完全に離れてしまう。「毎年のように複数の退職者が出ています。新入社員はいなく、定着よりも売り上げ至上主義です」投稿を寄せた30代男性（教育関連・講師）は、勤務先のやばい実態についてそうこぼす。定着率が悪く、深刻な人手不足に陥っているようだ。（文：篠原みつき）「現場の人間が疲弊しきっているにも関わらず……」人員が足りない職場は、当然ながら従業員の負担は重くな