どこの職場でも効率化に心を砕いているはず……と思いきや、世の中には信じられないほど非効率なやり方を平然と続ける職場があるようだ。東京都の50代男性（事務・管理）は、以前一時的に勤務していた医薬品卸売会社での体験を投稿。「営業社員のレベルの低さに呆れました」と振り返る。わざわざ営業車で商品を運び、挙句の果てには……「顧客の病院とか薬局に事務用机を納入する事が時々あるのですが、ちょっと考えれば、メーカー