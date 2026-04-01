投稿を寄せた40代男性（建築・土木技術職）は、勤務先の社長の非常識な振る舞いに辟易している。なにかトラブルや指示出しがあるたびに、信じがたいメッセージが投下されるという。（文：篠原みつき）事あるごとに「すぐやれ！できないなら辞めろ！」男性の会社では、業務の連絡に「LINE WORKS」を使用しているようだが、社長は事あるごとにこんなメッセージを発信してくるという。「すぐやれ！できないなら辞めろ！」特定の個人に