同族経営の小さな会社では社長のワンマンぶりが加速し、「公私混同」が常態化してしまうケースは珍しくない。千葉県の50代女性（事務・管理）がかつて働いていたメーカーも、経営者夫婦の浮世離れっぷりが相当なものだったようだ。「注意すると不貞腐れて会社に来ない、社長に告げ口」まず、社長の嗜好が露骨に人事へ反映されていた。「社長はとにかく、若い女性が好き」で、本来は退職時にボーナスがない規定であるにもかかわらず