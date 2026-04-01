上司が数字の改ざんを指示してきたら、黙って従うしかない……と諦める人も少なくないだろう。しかし、投稿を寄せた40代男性（事務・管理／年収500万円）は、管理職からの指示に強い拒否反応を示したようだ。男性はある日、業務改善による効果額を「30万円」と報告した。ところが、それを聞いた課長の反応は「もっと効果出ない？」「やったことにして60万くらいにして」と平気で不正を指示してきたのだ。（文：境井佑茉）係長まで