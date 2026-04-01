転職先の就業ルールが適当すぎたら、早めに見切りをつけるに越したことはない。関西在住の30代男性（サービス・販売・外食）は、以前正社員として約1年間働いていた食品製造の会社について、「色んな意味でやばい」と思ったエピソードを明かした。面接を経て採用されたものの、就業するまで雇用契約書や労働条件通知書といった書類を書くことが一切なかったという。（文：篠原みつき）マイナンバーは社長にショートメールで送信入