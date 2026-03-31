「トヨタの中古車」ならば、ハイブリッドカーの不安をまとめて解決！ ハイブリッドカーの中古車って本当に大丈夫なのだろうか。燃費が良くて人気なのは分かっている。でも、「バッテリーが劣化したら？」「交換費用が高額になったら？」……。そう考えると、なかなか一歩を踏み出せない人も多いはずだ。 ハイブリッドカーとは、ガソリンエンジンに加えてモーターや駆動用バッテリーを