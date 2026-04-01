柳俊太郎 俳優の柳俊太郎がこのほど、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の制作発表会見に登壇した。クールな佇まいで現れた柳だが、劇中での役割について「ツッコミの芝居がなかなか難しくて」と意外な不安を明かす一幕があった。本作は波瑠と麻生久美子がW主演を務める「痛快文学ロードミステリー」。波瑠演じる文学オタクのバー店主と、麻生演じる孤独な主婦が、旅先の大