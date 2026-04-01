今日4月1日は東海から東北にかけて花粉の飛散量が増えて、仙台をはじめ、最も上のランクの「極めて多い」所もあるでしょう。雨の影響で花粉の飛散が抑えられる西日本でも、明日2日以降はヒノキ花粉がたびたび大量飛散する予想です。東北はスギ花粉が極めて多い昨日31日に広く雨を降らせた低気圧は、次第に日本の東へ離れます。今日4月1日は、別の低気圧が西から近づき、再び雨の範囲が広がってくるでしょう。西日本は、太平洋側ほ