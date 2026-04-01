7500人の日本人サポーターが声援を送った森保一監督率いる日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。チケット約9万枚が完売した聖地に、異例の日本人サポーター約7500人が駆けつけた。合計の来場者数は7万9233人と発表された。日本人サポーターの声が響いた。ウェンブリーのコーナーを青色が埋め尽くした。直前に同会場で行われたウルグアイ戦ではアウェー席が2000人ほ