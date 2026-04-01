三笘薫がイングランド戦で決勝ゴールを決めた日本代表MF三笘薫がイングランド代表からの史上初勝利に導く決勝ゴールを決めた。現地時間3月31日の国際親善試合で、前半23分にカウンターの起点になるとそのまま駆け上がって右足シュートを決めた。イングランド・プレミアリーグのブライトンで活躍するウインガーが、”聖地”ウェンブリー・スタジアムで切れ味を見せた。前半23分、中盤でプレスバックした三笘がボールをカットす