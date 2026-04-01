スウェーデンはアーセナルのギョケレシュ擁する難敵W杯北中米大会で日本代表と同じグループFに入る最後の1枠はスウェーデンに決まった。4月1日（現地時間3月31日）に行われた欧州予選プレーオフ・パスB決勝（日本時間4月1日）でスウェーデンはポーランドに3−2で勝利し、2大会ぶり12回目のワールドカップ出場を決めた。これにより、日本代表の3カ国目の対戦相手はスウェーデンに確定した。日本はオランダ、チュニジアとともに