猛攻を浴びながらも守り抜く…欧州遠征2連勝で本大会に弾み日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。前半にMF三笘薫の先制ゴールで奪った1点を最後まで守り切った。日本代表史上初めてイングランドから白星を奪った。英国遠征を敢行した3月シリーズで日本は初戦でスコットランドに勝利し、6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）で優勝候補に