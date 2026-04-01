国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日・後６時）まで毎週水曜日に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材や、グループとゆかりのある人らの話をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。また、読者が選ぶ「嵐ベストシーン」「マイベストソング」などを募集し、ファンの思いを伝え