◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）大阪桐蔭が春５度目、通算１０度目の甲子園優勝を決めた。初優勝した１９９１年夏に「３番・左翼」で活躍し、現在は母校・東洋大で監督を務める井上大（まさる）氏（５２）がスポーツ報知に祝福メッセージを寄せた。母校・大阪桐蔭が節目の甲子園Ｖ１０。和田友貴彦（現稲城シニアコーチ）、背尾伊洋（よしひろ、元近鉄）の両投手、萩原誠外野手（元阪神）