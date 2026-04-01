◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）７回７失点で準Ｖ投手となった智弁学園の杉本は、歓喜に沸くマウンド上の大阪桐蔭ナインを悔しそうに見つめた。５試合で４２イニング、６２６球の熱投。この日も球数制限まであと３球の１２８球を投げ、今大会自己最多１０奪三振も７回７失点で及ばなかった。「優勝できなかったのは、自分の実力のなさ」と、村上頌樹（阪神）を擁した１６年春以来の優勝を逃