◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会で準優勝した智弁学園（奈良）の井元康勝部長（７５）が、３１日の決勝を最後に退任し、同校の教諭を退職した。小坂将商監督（４８）とは３３年間の付き合い。高校３年間は担任教師を務め、指揮官が就任３年目の２００８年から部長として支えてきた。教え子のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との思い出も語りながら、戦