新年度を迎えて園田競馬は阪神アーバン競馬と名称を変更してスタートを切る。スポーツ報知では園田、姫路競馬場で行われる通称・兵庫アーバン競馬を馬トクサイトで全予想はもちろん、リレー形式の予想コラムを展開するなど、盛り上げていく。開幕を飾る第３回兵庫女王盃・Ｊｐｎ３が１日、園田競馬場のダート１８７０メートルに牝馬１０頭（ＪＲＡ４、地元４、名古屋１、高知１）が出走して争われる。過去２回とも制しているＪＲ