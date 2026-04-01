◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ）スウェーデン３―２ポーランド（３１日）欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。スウェーデンは１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。前半２０分、グズムンドソンのパスからアヤリが落とし、これをエランガが左足で決めて先制点。３３分にポーランドのザレフスキにカットイ