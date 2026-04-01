8人組グループ・timeleszの橋本将生が、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。「春の愚痴祭り」と題し、橋本のほか、高畑淳子や＝LOVEの野口衣織をゲストに迎え、春のモヤモヤやストレスを大発散する。【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也同番組に3度目の出演を果たす橋本は、今回が初の単独出演。メンバー