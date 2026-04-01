名古屋を中心に活動するアイドルグループ・手羽先センセーション（通称：手羽セン）が1日、居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」のオーナー・山本久美氏（エスワイフードの代表取締役）が新リーダーとして、1日電撃加入することを発表した。【別カット】センターでも違和感なし！「世界の山ちゃん」オーナーが電撃加入した手羽先センセーションこれは、手羽センと同じく、名古屋に拠点を持つ有名飲食店「世界の山ちゃん」との“エ